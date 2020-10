Agents innovants, pourquoi candidater au fonds MNT ?

Innovation publique

Publié le 27/10/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Etre les artisans de l’innovation publique locale, c’est la promesse alléchante faite à ceux qui souhaitent s’engager dans des initiatives et les voir se concrétiser. La MNT a lancé en octobre un fonds "accélérateur d’innovation pour les agents territoriaux", en partenariat avec l’AMF et le SNDGCT. Il a pour but de les soutenir en leur apportant l’accompagnement dont ils ont besoin.

Tous les agents – quel que soit leur statut, catégorie d’emploi, ou fonction, et quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils exercent – peuvent désormais candidater à l’appel à projets émis par le fonds de dotation que la MNT vient de lancer, en partenariat avec l’Association des maires de France (AMF) et le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT).

« Les agents ont une expertise à partager sur leur travail : ils ont de bonnes idées pour faire évoluer leur métier, le rendre plus efficient, rapide, et en faire bénéficier l’usager », explique-t-on à la MNT.

Faire évoluer les conditions de travail et le service rendu

Deux thématiques doivent guider la réflexion des personnes souhaitant candidater : repenser l’accueil des usagers et l’évolution des conditions de travail des agents. Des questions qui se posent avec une acuité particulière avec la crise sanitaire. « En raison des normes sanitaires, on repense l’accueil aux usagers et la manière dont on peut continuer à assurer le service, ainsi que la collaboration entre agents et entre collectivités », détaille-t-on à la MNT.

Les dossiers des candidats, qui peuvent donc se lancer dès à présent, seront présentés devant un jury qui se réunira début 2021 et en sélectionnera quatre pour l’année à venir.

Un accompagnement ciblé

Précision de taille : le fonds ne donnera pas d’argent aux collectivités sélectionnées, mais un accompagnement. C’est l’agence de design de politiques publiques Vraiment vraiment qui a été choisie comme prestataire missionné pour accompagner les agents dans la concrétisation de leur idée. Le calibrage envisagé est un accompagnement d’une durée de trois à quatre mois (réalisation d’entretiens avec les agents et les usagers pour définir les hypothèses de travail, ateliers de conception, test des prototypes, etc.). Deux collectivités seront accompagnées entre mars et mai, puis deux autres entre juillet et septembre, selon le planning prévisionnel.

Enfin, l’objectif étant d’essaimer les bonnes pratiques, les projets pourront rayonner et, à terme, être transposés dans d’autres collectivités.

