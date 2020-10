Développement économique

Plan de relance : quelle déclinaison territoriale ?

Publié le 26/10/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Une circulaire très attendue vient préciser les conditions de la territorialisation du plan de relance. Celle-ci reposera en partie sur la mis en place des comités régionaux de pilotage et de suivi, et sur des accords régionaux de relance signés entre l'Etat et les conseils régionaux.

