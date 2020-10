Dans la territoriale, les femmes s’organisent en réseaux

Fonction publique territoriale

Mobilité, échange de bonnes pratiques, accès à des postes à responsabilité…Pour faire évoluer leur carrière, les femmes de la Territoriale s’organisent progressivement en réseaux.

Discriminations dans les recrutements, difficulté à engager une mobilité professionnelle, accès plus difficile à des fonctions de direction…Ces problématiques récurrentes sont celles auxquelles les femmes se confrontent encore aujourd’hui dans la fonction publique territoriale. Pour les contourner et mieux prendre en main leur carrière, cadres, agents, cheffes de mission, administratrices peuvent désormais compter sur l’appui de plusieurs réseaux professionnels.

Avec des objectifs communs mais s’adressant à des publics différents, deux d’entre eux se sont lancés cette année. D’abord Résonne en janvier 2020. Ce collectif inter-fonction publique est ouvert à toutes les catégories de métiers. Ensuite Dirigeantes et Territoire, créé en juin 2020, qui rassemble des DGS, DGA, directrices de cabinet, directrices de la communication évoluant dans des villes, des métropoles, des départements, des régions, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics.

Sur les deux cent quarante adhérentes de Résonne, 17% viennent de la Territoriale. A l’origine portée par une équipe projet constituée de cadres exerçant en Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau espère rayonner plus loin que ses frontières régionales. « Nous voulons fonctionner par capillarité. Nous avons mis en place une action fil rouge tous les deux mois qui nous fait aller à la rencontre d’autres réseaux comme femmes de justice, Action’elles, Administration moderne. Via notre site nous mettons surtout en lien nos adhérentes » explique Eva Melgar l’une de ses fondatrices, par ailleurs chargée de l’emploi public au sein de la plateforme régionale d’appui interministériel de la gestion des ressources humaines.

« Difficile à faire vivre »

Échanger des bonnes pratiques, des expériences ou des CV pour progresser professionnellement. Tels sont également les objectifs de l’association Dirigeantes et Territoire qui rassemble déjà une centaine de membres. Avec un constat « de nombreux réseaux existent dans le secteur privé mais pas dans la Territoriale, il est temps de s’engager aussi sur ce terrain-là » estime Dayana Chamoun-Fievée, sa fondatrice. La consultante qui a accompagné pendant dix ans les parcours professionnels de dirigeantes et dirigeants territoriaux, souhaite donner la possibilité aux femmes d’accéder à un cercle d’entraide et de partage d’idées.

Si la fonction publique d’État compte quelques collectifs comme Administration moderne ou la Cour au féminin, les fonctionnaires de la Territoriale ne disposaient jusqu’ici pas de véritables lieux de rencontre. « La répartition géographique dans les territoires et la centralisation du pouvoir à Paris complexifie la fédération de réseau de femmes » constate Marianne Reinig, directrice ressources à la Métropole Aix-Marseille-Provence et fondatrice de l’association pionnière Elles du public.

De fait, fondé en 2016 et réunissant une trentaine d’adhérentes, plutôt réparties dans le sud de la France, ce collectif « reste difficile à faire vivre » témoigne la cadre qui en reconnait pourtant le bénéfice « même à une échelle locale nous y avons toutes trouvé un intérêt en progressant chacune dans notre carrière ». Ces différentes initiatives trouveront peut-être à l’avenir un moyen de se coordonner entre elles.