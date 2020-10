Lutte contre la pauvreté : des annonces tournées vers l’emploi

Lutte contre la pauvreté

Publié le 26/10/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Promises depuis septembre, les annonces pour renforcer les mesures à destination des plus pauvres ont été faites, le 24 octobre, par le Premier ministre.

Prévues pour le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, les annonces du gouvernement concernant la lutte contre la pauvreté ont finalement été faites sept jours plus tard. Lors d’un déplacement dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’Emmaüs, en Essonne, le Premier ministre, Jean Castex, a détaillé les mesures qui viennent s’ajouter à la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée par Emmanuel Macron en septembre 2018.

Au total, a expliqué le Premier ministre, ce sont «près de 8 milliards d’euros depuis début 2020 consacrés à la lutte contre la pauvreté ». « Nous faisons face. Aux côtés des collectivités territoriales, l’Etat doit être là, il est le premier garant de la solidarité nationale », a-t-il ...

