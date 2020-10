Attractivité des territoires : une prime de fidélisation pour les agents de la Seine-Saint-Denis

Fonction publique

Publié le 26/10/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

Un décret du 24 octobre institue une prime de fidélisation territoriale versée aux agents publics, civils et militaires, qui auront exercé, durant cinq années consécutives, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d’adaptation du service public.

Un arrêté du même jour fixe la liste des services et emplois concernés, au regard d’indicateurs traduisant les difficultés de fidélisation des agents publics.