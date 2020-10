Santé et environnement : le quatrième plan en consultation publique

Environnement

Publié le 26/10/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le gouvernement vient de lancer la consultation publique sur le quatrième plan santé-environnement, qui se décline en 4 objectifs et 19 actions. Le futur plan dont nous vous présentons les principaux enjeux doit être finalisé pour la fin 2020.

Top départ pour la consultation publique sur le quatrième Plan national santé environnement (PNSE4), qui couvre la période 2020-2024. L’objectif est de recueillir les avis des citoyens, professionnels et associations, dans cette période allant du lundi 26 octobre au 9 décembre.

Objectifs et actions

Si les liens entre santé humaine, animale et environnement sont de plus en plus évidents, cet outil – qui a été lancé en 2004 – a du mal à convaincre de son efficacité. Conscient de cet enjeu, les ministères de la Transition écologique et de la Santé, qui portent le PNSE4, ont choisi de le recentrer autour de 19 actions – contre 100 dans la précédente version – qui répondent à quatre objectifs prioritaires :

s’informer sur l’état de son environnement et les bons gestes à adopter ;

réduire ...