Prévention de la délinquance

« La délinquance des mineurs non accompagnés nécessite une approche pluridisciplinaire »

Publié le 23/10/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Trajectoires

Alors que l'Observatoire national de la protection de l'enfance vient de présenter une note inédite sur la délinquance des mineurs non accompagnés (MNA), le sociologue Olivier Peyroux livre son analyse sur cette jeunesse en errance, souvent victimes des réseaux criminels et de la toxicomanie. Il prône un repérage précoce et une prise en charge qui associe la police, la justice mais aussi la prévention spécialisée et la santé.

