Tempête Alex : plus d’un milliard d’euros pour reconstruire

Catastrophe naturelle

Après la tempête Alex, les collectivités déploient leurs aides à la reconstruction. La métropole Nice Côte d'Azur vient de voter un plan d'1 milliard d'euros, avec notamment 750 millions d'euros pour les routes, tandis que la communauté d'agglomération de la Riviera Française a moins avancé.

Après la tempête Alex des 2 et 3 octobre derniers dans les Alpes Maritimes, la métropole Nice Côte d’Azur (NCA, 538 769 hab.) a d’abord engagé 20 millions d’euros d’urgence : unités mobiles d’assainissement, distribution d’eau potable, rétablissement de pistes, de l’électricité, etc. Le 16 octobre dernier a été voté à l’unanimité en conseil métropolitain un plan d’un milliard d’euros, « avec des actions pour aujourd’hui et d’autres à plus long terme », selon son président Christian Estrosi.

750 M€ pour reconstruire les routes

NCA aide six secteurs en matière de reconstruction : 750 millions d’euros (M€) pour les routes (50 kilomètres détruits) et ouvrages d’art, 30 M€ pour l’alimentation en eau potable (9 équipements dont stations AEP et réservoirs et 25 km de canalisations détruits) y ...