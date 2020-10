Les projets de smart city passés au crible de la sobriété numérique

Aménagement numérique

Publié le 23/10/2020

Comment savoir si un projet de smart city est réellement bénéfique à un territoire en terme de pertinence énergétique ? Comment en contenir les effets rebonds ? Le dernier rapport du think thank the Shift Project dédié à la sobriété numérique invite les acteurs publics à se poser les bonnes questions.

« A la fois mot d’ordre de politiques publiques et engouement du secteur privé, la ville connectée ambitionne de s’inscrire dans un futur qu’elle peine pourtant souvent à caractériser. » Le dernier rapport du think tank the Shift Project, qui a pour but de décarboner l’économie, rappelle que tout projet de smart city devrait faire l’objet d’une évaluation rigoureuse pour en déterminer la pertinence énergétique.

Paru mi-octobre, ce rapport s’inscrit dans le prolongement des réflexions du groupe de travail piloté par Hugues Ferreboeuf depuis 2017, et a pour objectif d’apporter de la lisibilité sur la sobriété numérique, une thématique encore émergente aux yeux de certains acteurs, notamment publics, afin d’objectiver la situation et proposer des « recommandations pratiques et systémiques ».

Etudier les impacts au cas par cas

Une partie des réflexions ne manquera pas d’intéresser de près les collectivités puisqu’elles s’attaquent au cas de la smart city, qui se traduit trop souvent par « la mise en place d’une superposition de services et d’infrastructures connectées », avertissent les auteurs du rapport, pour lesquels le mot d’ordre à avoir est : pas de foi aveugle. Il faut étudier les impacts des usages au cas par cas.

Car ils ont repéré des angles morts : « la quantification de l’énergie consommée par la couche intelligente elle-même n’est pas suffisamment systématique, l’énergie grise, soit la consommation d’énergie due à la phase de production, n’est quantifiée et prise en compte que de manière très rare, les conséquences des «effets rebond» sont rarement étudiés et difficilement modélisables. »

Pour aider à la prise de décision, le Shift met à disposition la méthode STERM : smart technologies every relevance model. Elle permet « d’évaluer la pertinence énergétique nette de solutions connectées pour des cas d’étude définis ».

Un cas pratique concret : l’éclairage public

Un cas pratique intéressant pour les collectivités est l’éclairage public, qui représente 1% de l’électricité consommée en France. Le Shift invite à prendre en compte la question des cadres de déploiement de l’éclairage intelligent, par exemple le taux de fréquentation d’un espace par rapport à une technologie basée sur la détection de présence. « Mettre en place de la détection de piétons permet, dans le retour d’expérience de la rue Saint-Dié de Strasbourg, de réaliser des économies du même ordre de grandeur qu’avec une technologie de variation horaire, tout en garantissant un meilleur niveau de service (les piétons ayant une illumination toujours suffisante à leur passage). Il est donc essentiel de répondre à la question des apports supplémentaires véritables de la technologie, vis-à-vis des autres solutions disponibles », pointe le rapport.

« L’enjeu aujourd’hui pour les pouvoirs publics est de comprendre les véritables arbitrages qu’ils sont amenés à faire lors de leurs prises de décisions technologiques. Choisir de déployer une technologie, c’est choisir une direction pour son territoire : parce que les outils numériques déployés font système, et qu’un système ordonne et influence obligatoirement les dynamiques des autres secteurs afférents. Ainsi, construire sa stratégie numérique, c’est construire sa stratégie de mobilité, de bâti, de circuits de consommations etc. », détaille le rapport.

Construire la résilience

Depuis la crise sanitaire, le mot résilience est plus que jamais à l’ordre du jour, mais ce mot fourre-tout ne doit pas servir de prétexte à une numérisation effrénée et mal pensée : « rendre nos territoires résilients ne passera pas par une «numérisation» de toutes les activités qui s’y déploient », préviennent les auteurs du rapport.

Ils invitent les acteurs publics locaux à se saisir à bras le corps des problèmes environnementaux et énergétiques engendrés par le numérique : « Il est du devoir des pouvoirs publics territoriaux de déterminer des objectifs quantifiés pour les transitions environnementales de leurs territoires, afin de pouvoir construire des stratégies opérationnelles et concrètes en concertation intense avec les acteurs locaux (entreprises, organisations, associations, foyers etc.) ».

Tant de questions à se poser Voici quelques-unes des questions que le rapport invite les collectivités à se poser pour pouvoir procéder aux bons arbitrages. Quelles politiques et quels outils d’accompagnements des habitants du territoire sur leurs utilisations des outils numériques ? Quelles véritables politiques de fin de première vie des outils numériques (réparation, reconditionnement, recyclage etc.) ? Quelles stratégies pour contenir les dynamiques d’effets rebond inhérentes à la mise en place d’usages numériques, et qui en contrebalancent les effets positifs ? Quelles sont les motivations véritables des projets technologiques du territoire (gains énergétiques effectifs ou augmentation de la connectivité, du profiling client, etc.) ? Quelles en sont les pertinences au vu des coûts énergétiques, environnementaux, en termes de perte de résilience etc ? Quelles dépendances d’acteurs apparaissent lors du déploiement de nouvelles infrastructures et technologies (notamment les dépendances entre acteurs publics et privés sur l’opération ou la maintenance des systèmes, outils, infrastructures) ? Sont-elles compatibles avec les autres impératifs du territoire ?

