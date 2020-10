Après l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, la protection des employeurs remise en question

Chiffres-clés

Le conseil de défense et de sécurité nationale a décidé de compléter le projet de loi sur les séparatismes, en cours de préparation, "de deux nouvelles dispositions", annonce le Premier ministre Jean Castex à l’issue de sa réunion, vendredi 23 octobre. Une première mesure visera à renforcer "la protection des fonctionnaires et des agents publics en pénalisant ceux qui font pression sur eux et sur le fonctionnement des services publics par des propos ou comportements comme ceux qui se sont produits à Conflans-Sainte-Honorine à l’encontre de monsieur Paty et de la proviseure du collège".