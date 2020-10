Couvre-feu : téléchargez l’attestation de déplacement

Document

Publié le 22/10/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

La Gazette met en ligne la nouvelle attestation dérogatoire pour se déplacer entre 21 heures et 6 heures du matin dans les villes concernées par le couvre-feu. A télécharger également l'application "Tous anti-covid"

Chiffres-clés L'ensemble des documents sont accessibles sur le site web du ministère de l'Intérieur, en différents formats.

Alors que le couvre-feu s’étend désormais à 38 nouveaux départements ainsi qu’à la Polynésie, la Gazette met en ligne l’attestation de déplacement, obligatoire pour tout déplacement entre 21 heures et 6 heures.

Ce document peut être téléchargé sur ordinateur et imprimé pour être rempli. Il est valable une seule fois pour une durée d’une heure, et doit être renouvelé à chaque sortie

Par ailleurs, il est possible de télécharger la nouvelle application de traçage des cas contacts, « Tous anti Covid » (qui succède à Stop Covid). Objectif : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, informer sur l’évolution de l’épidémie et la conduite à tenir et avoir accès aux informations pratiques comme la carte des laboratoires et les délais d’attente pour un test.

Vous pouvez télécharger l’application sur l’Apple Store et le Google Play : bonjour.tousanticovid.gouv.fr/