Confinement : téléchargez l’attestation de déplacement

Document

Publié le 30/10/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

La Gazette met en ligne la nouvelle attestation dérogatoire pour se déplacer pendant le confinement. A télécharger également l'application "Tous anti-covid".

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés L'ensemble des documents sont accessibles sur le site web du ministère de l'Intérieur, en différents formats.

Alors que le confinement s’applique à compter du 30 octobre sur tout le territoire national, la Gazette met en ligne l’attestation de déplacement, garantissant un motif de sortie autorisé.

Ce document peut être téléchargé sur ordinateur et imprimé pour être rempli.

Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement.

La liste des déplacements autorisés Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement pour : Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile;

Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;

Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants ;

Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

Les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;

La participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Par ailleurs, l’application de traçage des cas contacts, « Tous anti Covid » (qui succède à Stop Covid) peut également être téléchargée. Objectif : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, informer sur l’évolution de l’épidémie et la conduite à tenir et avoir accès aux informations pratiques comme la carte des laboratoires et les délais d’attente pour un test.

Vous pouvez télécharger l’application sur l’Apple Store et le Google Play : bonjour.tousanticovid.gouv.fr/