Confinement et couvre-feu d’avril 2021: téléchargez l’attestation de déplacement

Document

Publié le 06/04/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

Les nouvelles restrictions de déplacement sont entrées en vigueur le 3 avril pour une durée de 4 semaines. La Gazette met en ligne la nouvelle attestation dérogatoire pour se déplacer.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés L'ensemble des documents sont accessibles sur le site web du ministère de l'Intérieur, en différents formats.

Alors que de nouvelles mesures restrictives sont en vigueur depuis le 3 avril 2021 sur tout le territoire national, la Gazette met en ligne l’attestation de déplacement.

Celle-ci est obligatoire en journée entre 6h et 19h pour les déplacements au-delà de 10 kilomètres du domicile et pour tous les déplacements entre 19h et 6h sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Ce document peut être téléchargé sur ordinateur et imprimé pour être rempli.

Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect de ces mesures.



Qu’est-ce qu’un motif familial impérieux ? Selon le ministère de l’Intérieur, « un motif familial impérieux doit être entendu largement comme tout déplacement lié à une obligation familiale incontournable. Il peut s’agir par exemple du décès ou d’une maladie grave d’un parent proche ou d’une obligation de déménagement familial impérative. Il s’agit également de l’exercice des droits de visite et d’hébergement des enfants pour les parents séparés. La preuve du motif familial impérieux doit être apportée par tout document, en format papier ou numérique, qui permet de justifier la situation invoquée ».