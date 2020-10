« L’Ile-de-France devrait perdre 300 M€ de recettes à cause de la crise »

Interview Relance

Dès le début de la crise, la région Ile-de-France a mobilisé des aides d’urgence et des moyens humains ou de transport. Mais sur les recettes, le retour à la normale prendra du temps, estime le directeur général des services de la région, Paul Bérard.

De quelle manière la région Ile-de-France participe-t-elle à la relance ?

Dès le début de la crise, des aides d’urgence ont été débloquées, qui ont permis de verser une prime aux élèves-infirmiers et aides-soignants mobilisés, ou d’approvisionner avec plus de 30 millions de masques ou matériel de protection les personnels de soins, EHPAD, acteurs associatifs et économiques ou usagers des transports.

En juin, la région a adopté un budget supplémentaire, l’acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire, soit 1,3 Md€ pour la seule année 2020, avec des ouvertures nettes de crédits à hauteur de 600 M€ et un redéploiement massif du budget en cours de gestion. Fin 2020, l’intégralité de ce plan de relance aura été affectée.

Quel est l’impact de la crise sur les recettes de la Région ?

Pour 2020, la baisse est estimée à 300 M€ environ pour les seules recettes directement liées à la conjoncture (TVA, cartes grises, TICPE, autre fiscalité spécifique en Ile-de-France liée aux charges de centralité notamment). Le retour à la normale prendra du temps. Par construction de nos recettes, l’impact aurait été massif en 2021. L’État va garantir aux régions en 2021 le niveau de CVAE de 2020, via une nouvelle fraction de TVA. Même si les modalités doivent être clarifiées, cette mesure lève une partie de l’incertitude.

Avez-vous des exemples de partenariats opérationnels avec l’Etat ?

Sur les questions d’importations par exemple, la coopération avec les douanes a été forte. Nous avons bénéficié d’un accompagnement individualisé en amont pour l’ensemble des procédures. L’appui administratif et logistique à l’aéroport de Roissy a aussi été décisif. Nous avons également réussi à réduire nos délais de paiement grâce au soutien de la direction régionale des finances publique. La crise a renforcé certaines coopérations, c’est précieux.

Quel a été l’impact de la crise sur l’endettement ?

La région a procédé à un emprunt de 800 M€, 100 % vert et responsable, le montant le plus important que nous ayons levé sur les marchés financiers et au taux le plus bas. L’opération, répartie sur deux maturités à 10 et 20 ans, a été rendue possible grâce à la bonne santé financière de la collectivité, puisque fin 2019, la dette était contenue à son niveau de 2015. Notre objectif de l’an prochain est de maintenir notre capacité de désendettement à un niveau inférieur à celui de 2015.

En matière de péréquation, on pourrait attendre que l’Ile-de-France fasse encore plus. Est-ce un axe de travail ?

L’Ile-de-France y contribue déjà beaucoup, au travers de deux mécanismes : le fonds de péréquation, la CVAE, et le fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR. Ce système repose à 97 % sur la région Ile-de-France. Avec la disparition de la CVAE régionale et le partage entre régions d’un impôt national, le système de péréquation pourra être révisé avec un travail à mener collectivement et dans la durée. Ce pourrait être une opportunité pour que la future péréquation tienne également compte des charges et, notamment, des charges de centralité. Aujourd’hui notre péréquation est uniquement une compensation de ressources.

