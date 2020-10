L’Etat dresse un premier bilan du répertoire électoral unique

Elections

Publié le 23/10/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : France

Les services de l'Etat ont publié un bilan positif du répertoire électoral unique en juin dernier. Ils y évoquent également les possibilités d'évolution que ce nouveau dispositif permet.

L’inspection générale des affaires étrangères (IGAE), l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale de l’administration (IGA) ont publié un bilan du répertoire électoral unique (REU) en juin dernier.

Ce nouveau dispositif a été créé par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, et a été mis en place au 1er janvier 2019. Il induit différents changements pour les services municipaux, notamment le fait que les demandes d’inscription peuvent être déposées par les électeurs tout au long de l’année ou encore le fait que c’est désormais l’Insee qui applique directement les radiations pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d’office des jeunes et des personnes qui viennent ...

Références Bilan et perspectives du répertoire électoral unique