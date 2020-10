Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 17 au 23 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Covid voyageur – Alors que la propagation de la Covid-19 repart de plus belle se pose à nouveau la question des transports publics et de leur pouvoir de contamination. Si, officiellement, les transports en commun ne sont pas considérés comme des clusters, un reportage de Francetvinfo s’interroge devant des trains régionaux bondés où la distanciation sociale est impossible et devant l’inquiétude des usagers. En prenant l’exemple de la région des Hauts-de-France, le reportage met en lumière le manque de rames, les problèmes de personnels absents en raison de la Covid-19 et les retards à répétition. Avec ce constat : il est fort probable que le nombre de foyers de contamination dans les transports soit sous-évalué.

Le parking dérange – C’était une promesse de campagne de la maire de Paris Anne Hidalgo : réduire la place de la voiture en ville et supprimer des places de stationnement. Son adjoint David Belliard, cité par Les Echos, a ainsi déclaré vouloir effacer près de la moitié des places de stationnement de surface, soit près de 70 000 d’ici la fin du mandat, ou taxer le stationnement des deux roues motorisés. Depuis mardi, une consultation ouverte aux citoyens sur une plateforme numérique leur permet d’exprimer leur souhait concernant l’avenir de ces espaces libérés. Cette consultation sera le préambule aux Assises du stationnement et des déplacements attendus prochainement dans la capitale.

Le plastique enfin fantastique – Le ministère de la Transition écologique a annoncé, dans un communiqué, le lancement de la phase 3 de l’appel à projets Orplast. Après les deux premiers lancés en 2016 et 2018, celui-ci s’inscrit dans le plan de relance et de la loi sur l’économie circulaire avec pour objectif de soutenir les PME utilisatrices de matières plastiques recyclées dans leurs chaînes de production. Le but affiché de ce programme est d’augmenter de 250 000 tonnes la consommation annuelle de matières premières de recyclage [Lire aussi notre article].

C’est dans l’air – Après Paris, Vincennes, Bagnolet, Joinville-le-Pont et Colombes (dans un premier temps) vont être équipés de capteurs de pollution. C’est ce qu’explique l’association Respire, après qu’elle a été retenue lauréate du budget participatif mis en place par la région Ile-de-France. Une vingtaine de capteurs vont donc être installés dans les villes et chez des particuliers volontaires pour mesurer, en temps réels, les valeurs de certaines mesures (PM10, PM2.5…). Les données seront visibles sur le réseau international open data « Sensor Community » et pourront être comparées avec celles d’Airparif. D’autres villes complèteront ensuite le dispositif.

Lyon/Bordeaux – Le projet de relancer la ligne ferroviaire Lyon-Bordeaux de la coopérative Railcoop se précise. Comme l’indique Lyon Capitale, la coopérative, qui attend d’être prochainement rejointe par des collectivités territoriales, a notifié à l’ART (Autorité de régulation des transports) son désir d’exploiter cette ligne dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire. En attendant, des représentants de Railcoop organisent des réunions dans les villes concernées par cette ligne pour y expliquer leur projet [lire aussi notre article].

Navette – Un article de L’Automobile et l’entreprise rapporte que l’opérateur Keolis et le constructeur Navya ont lancé leur premier service de navettes autonomes. Roulant à 15 km/h et en présence d’un conducteur pouvant intervenir à tout moment, ce service a été lancé sur le site fermé du Centre national de tir sportif à Châteauroux. Des éléments de signalisation visuelle, notamment, ont dû être installés au préalable [lire aussi notre article].

Vent en poupe – Née d’un appel d’offres d’Etat de 2011, la filière française de l’éolien en mer prend forme. C’est ce que raconte un article d’Actu Environnement qui décrit par le menu les chantiers de Saint-Brieuc, du Havre, de Cherbourg ou de Marseille-Fos, dans des ports prêts à accueillir ces installations. La fin des travaux est attendue pour 2023.

Et aussi…

La région Occitanie adopte un dispositif de soutien pour l’installation de 100 bornes de recharge bidirectionnelles de véhicules électriques [communiqué] ;

L’ancien site de l’usine AZF à Toulouse va accueillir la plus grande centrale solaire urbaine de France [20 Minutes] ;

Dans la région Paca a été créé la SAS Hynomed dont le but est de produire et de distribuer de l’hydrogène vert [Environnement magazine].