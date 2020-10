Accueil

Actualité

Actualité France

France Les cantines seront-elles un amortisseur social de la crise ?

Restauration collective

Les cantines seront-elles un amortisseur social de la crise ?

Publié le 22/10/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France

unplusbio.org

Le plan de relance prévoit de soutenir les petites communes pour investir dans les cantines scolaires et se rapprocher des objectifs de la loi «alimentation» (Egalim). Les professionnels, élus et ONG interpellent les députés sur l’insuffisance des 50 M€ annoncés et demandent 330 M€ sur trois ans, pour toutes les restaurations collectives.