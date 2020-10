Budget 2021

L’Assemblée nationale a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2021

Publié le 21/10/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Richard Ying et Tangui Morlier via Wikimedia commons 3.0

Les députés ont adopté, mardi 20 octobre, la première partie du projet de loi de finances pour 2021. Le texte acte la fin des impôts de production et un amendement surprise réduisant la TVA des départements et intercos. Retour sur les principales modifications avant l'examen de la seconde partie du texte et son passage au Sénat.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Lois de finances

Parlement