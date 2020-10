Les villes universitaires ébranlées par la baisse des étudiants

Covid 19

Publié le 21/10/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Malgré leurs inquiétudes nourries par la période difficile du confinement, les villes universitaires ont vu revenir les étudiants sur leur territoire. Cependant, la rentrée a été perturbée, empêchant d’accueillir les jeunes dans de bonnes conditions, et l’aggravation de la crise sanitaire rend incertain le déroulement de l’année scolaire.

Les inquiétudes des villes universitaires en cette rentrée peuvent se résumer ainsi : avec la généralisation de l’enseignement à distance ou hybride, avec la fermeture anticipée ou définitive des bars et de tout lieu de vie nocturne, les étudiants, privés de jobs et précarisés, vont-ils revenir dans les villes hébergeant leur université, ou vont-ils préférer rester chez leurs parents ? C’est en tout cas la crainte exprimée par le délégué général de l’Association des villes universitaires de France (AVUF), François Rio.

Des villes désertées par les jeunes ?

« Depuis quelques jours, les étudiants commencent à abandonner leur logement, et cela inquiète les villes. Est-ce le début d’un phénomène où ils seraient moins présents, s’il n’y a plus de cours en présentiel, si les bars et les activités ...