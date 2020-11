« Les accords collectifs vont nous poser des problèmes…Et c’est tant mieux ! » (Mathilde Icard)

[Interview] Association des DRH de grandes collectivités territoriales

Publié le 18/11/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La nouvelle présidente de l’Association des DRH des grandes collectivités, Mathilde Icard, développe les actions qu’elle souhaite mener et les idées qu’elle défend au nom des adhérents.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« DRH du quotidien », c’est l’un des axes de votre mandature. En quoi cela consiste-t-il?

Il s’agit d’être davantage présents dans le quotidien de nos adhérents. On l’a beaucoup été durant la période confinement, on cherche à dépasser ce cadre. L’idée est de créer des groupes de travail qui leur sont totalement dédiés, de leur mettre à disposition des documents de travail adaptés…Ce type d’initiative est important tant la fonction RH peut être isolée dans sa propre collectivité. Avoir un appui et regard extérieur est difficile à mobiliser au sein même de son administration, sans homologue véritable.

Les services RH en surchauffe

Quel sujet presse ?

Nous proposons de travailler sur le sujet de la ...