Intercommunalité

Le point sur les transferts des pouvoirs de police spéciale

Publié le 21/10/2020

Frank Admin

Le transfert de certaines compétences aux intercos à fiscalité propre entraîne le transfert, des maires aux présidents, de certains pouvoirs de police spéciale. Guillaume Dumas et Valentine Roux, du cabinet Philippe Petit et associés, décryptent l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales qui régit ces transferts et qui a été modifié par des textes récents.

