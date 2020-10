Couvre-feu, agents vulnérables : les DRH toujours plus réactives

COVID-19

Publié le 21/10/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Le 15 octobre, alors que le couvre-feu était décrété par le président de la République, le Conseil d’Etat suspendait la restriction des critères de vulnérabilité au Covid-19 décidée fin août par le gouvernement. Pour les directions des ressources humaines, il a fallu une nouvelle fois réagir dans l’urgence.

La dégradation des indicateurs sanitaires a conduit le gouvernement à réactiver l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire, à partir du 17 octobre et pour au moins quatre semaines, et à décréter la mise en place d’un couvre-feu de 21 heures à 6 heures, dans les huit départements d’Ile-de-France et les communes de huit métropoles (Grenoble, Lille, Lyon, Aix, Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse).

Les agents qui travaillent la nuit ainsi que ceux dont les horaires les obligent à partir de leur domicile avant 6 heures ou les empêchent d’être rentrés avant 21 heures doivent être munis d’un justificatif.

