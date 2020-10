Les collectivités inquiètes face au projet de restructuration d’EDF

Energie

Publié le 21/10/2020 • Par Anne-Claire Poirier • dans : actus experts technique, France

CC by Classiccardinal

La restructuration d'EDF, actuellement négociée à Bruxelles, prévoit de séparer ses activités en deux voire trois entités distinctes. Dans ce projet complexe, visant à mettre le nucléaire et l'hydroélectricité à l'abri des logiques de marché, la place d'Enedis inquiète les collectivités.

Dans les cartons depuis le début du quinquennat, le projet « Hercule » de restructuration d’EDF est désormais au cœur de l’agenda politique, en France comme à la Commission européenne. Fin septembre, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, et la Commissaire européenne de la concurrence, Margrethe Vestager, se sont fixés une échéance de deux mois pour boucler ce dossier sensible. Un document de l’Agence des participations de l’Etat publié par Reporterre le 8 octobre révèle toutefois des points de blocages non négligeables.

Paris propose le maintien d’un groupe intégré

Selon le projet proposé par Paris, EDF serait divisée en trois entités baptisées Bleu, Azur et Vert. Bleu, détenue à 100 % par ...