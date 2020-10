Covid-19 : que devient le dispositif « santé, sport, culture, civisme » ?

EDUCATION

Publié le 21/10/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : Notre pays a vécu une crise sanitaire sans précédent qui, bien évidemment, a eu un impact sur le fonctionnement des unités d’enseignement, au cours du troisième trimestre de l’année scolaire passée. Les contraintes de distanciation ont nécessité de penser des conditions d’accueil très particulières en termes de nombre d’élèves pris en charge par les enseignants.

C’est la raison pour laquelle, effectivement, le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) a dû être mis en place dans des délais très contraints, dans le respect des contraintes sanitaires et de la volonté d’accueillir, dans ce respect, le maximum d’enfants.

Il n’a jamais été question pour le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS), de se décharger de ses responsabilités en termes d’instruction qui doit garantir, comme le stipule l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base et des éléments de culture générale.

L’ensemble des disciplines a donc été dispensé aux élèves par leurs professeurs lorsque les écoles et établissements ont réouvert, il a été proposé, cependant, des activités sur le temps scolaire qui se sont déroulées dans le prolongement des apprentissages et en complémentarité avec l’enseignement.

Les autorités académiques ont initié un dialogue indispensable avec les collectivités au côté des autres services de l’État, notamment avec les directions départementales de la cohésion sociale afin d’accompagner les communes dans la recherche d’associations et d’intervenants possibles.

Les éléments de bilan que nous avons pu recueillir, indiquent que la mise en œuvre dans ce contexte très particulier, a été certes très variée mais que, pour autant, beaucoup de communes, y compris rurales, ont pu bénéficier avec satisfaction de la somme allouée de 110 euros. Nous constatons depuis la rentrée qu’il faut tenir compte des évolutions de l’épidémie, en appliquant bien évidemment toutes les règles dépendantes des contraintes sanitaires qui se fondent sur les conclusions et les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé, au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique.

Selon les évolutions sanitaires, il est envisageable que des solutions favorisant à la fois l’accueil des élèves et la sécurité sanitaire dans les écoles et établissements, conduisent à poursuivre une organisation telle que pensée l’année scolaire passée. La concertation au niveau des territoires sera bien évidemment toujours recherchée pour répondre de manière adaptée aux ressources et contexte locaux.