Attentat de Conflans-Sainte-Honorine : « J'en appelle à un plan Marshall de la médiation numérique »

Prévention - Interview

Attentat de Conflans-Sainte-Honorine : « J’en appelle à un plan Marshall de la médiation numérique »

Publié le 21/10/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Pour Pascal Plantard, professeur d’anthropologie des usages des technologies numériques à l'université Rennes II et codirecteur du réseau de recherche M@rsouin, il est temps de lier laïcité et inclusion numérique en s’appuyant sur les collectivités territoriales et les associations d’éducation populaire.

Prévention de la délinquance

Radicalisation