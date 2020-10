Nouveau service universel de téléphonie : les enjeux de la fin du cuivre

Lors des universités d’été du Très haut débit, Orange, opérateur historique du service universel, et l’Arcep ont précisé les scénarios envisagés pour l’abandon du réseau cuivre.

« Il faut distinguer le service universel tel qu’il sera jusqu’au 27 novembre et celui qui le remplacera », explique Bertrand Vandeputte, responsable réglementaire d’Orange, le 20 octobre

durant les universités d’été du Très Haut Débit (1), aux Sables-d’Olonne. Évidemment, rien ne s’arrêtera au 28 novembre et Orange continuera d’être l’opérateur national du service mais la réglementation européenne qui est en cours de transposition au niveau national permet de recourir à des opérateurs et des technologies multiples dans le but d’atteindre un service universel. Et ce nouveau service universel inclut une ...