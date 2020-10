Rencontre Etat-Collectivités : au moins, ils se sont parlés…

Institutionnels

Publié le 20/10/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Après trois ans d'absence, une conférence nationale des territoires a de nouveau eu lieu sous le nouveau nom Rencontre Etat-collectivités. Au menu, plan de relance, sécurité, crise sanitaire et décentralisation. Mais les élus locaux sont sortis de table avec la faim au ventre.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’était il y a trois ans, presque une éternité. La conférence nationale des territoires (CNT) a ressuscité, mercredi 20 octobre, sous le nouveau vocable de Rencontre Etat-Collectivités, après celle du 14 décembre 2017, restée fameuse pour avoir été le lieu des désormais célèbres (et suspendus) Contrats de Cahors qui limitaient l’évolution des dépenses de fonctionnement aux 322 plus grandes collectivités.

Format nouveau, constats anciens

Le gouvernement a souhaité que cette rencontre « importante, soit plus resserrée » que le format CNT, selon la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. « Nous voulions renouveler le format pour avoir des échanges plus horizontaux et moins descendants », complète un conseiller du Premier ministre.

Souhait partagé par les associations ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec les dossiers