Vie nocturne : comment construire sa politique locale ?

Sécurité publique

Publié le 21/10/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

La Plateforme de la vie nocturne propose un guide méthodologique aux élus et aux fonctionnaires. Décryptage.

La vie nocturne peut être un atout pour un territoire grâce à une politique transversale adaptée, locale et globale, par laquelle le maire veille à maintenir l’équilibre entre pratiques et comportements festifs d’une part, droit au repos et au calme dans l’espace public, d’autre part. La Plateforme de la vie nocturne a élaboré un guide sur cette politique.

Instances

Les pouvoirs locaux concernés impulsent la politique de la vie nocturne (PVN), notamment en associant la préfecture. Le pilotage politique est assuré directement par le maire, ou par un adjoint dédié ou plusieurs adjoints mandatés. Le pilotage opérationnel est confié à un chef de projet transversal qui suit les étapes méthodologiques de la démarche. Un comité de pilotage peut être missionné pour valider ...

Références « Guide méthodologique sur la politique publique de vie nocturne : gouvernance et participation », Plateforme de la vie nocturne, avril 2020.