La Cour des Comptes appelle l’Etat à clarifier le rôle des polices municipales

Polices municipales

Publié le 21/10/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un rapport consacré aux polices municipales publié le 20 octobre, la Cour des Comptes dresse un vaste panorama de cette "troisième force de sécurité" et pointe les enjeux auxquels elle fait face. Parmi ses préconisations, elle appelle l'Etat à clarifier l'offre de sécurité de proximité en consacrant les policiers municipaux dans le champ de la tranquillité et de la salubrité publiques. Le rapport revient également sur l'absence d'évaluation objective de la vidéosurveillance.

Alors que l’Assemblée nationale doit examiner dès la mi-novembre une proposition de loi Fauvergue-Thourot qui prévoit un élargissement de leurs compétences, la Cour des Comptes dresse un état des lieux complet et actualisé des polices municipales en 2020 et pointe les principaux enjeux auxquels la « troisième force de sécurité », fait face.

Que faut-il retenir de ce rapport publié le 20 octobre ? Quels en sont les principaux enseignements ? La Gazette fait la synthèse de ce rapport de référence et en publie les recommandations.

Effectifs à la hausse

Si l’on comptait 5 600 policiers municipaux répartis dans 1 750 communes en 1984, on en totalisait plus de 18 000 en 2010 pour 3 500 communes et près de 23 934 en 2019 pour le même nombre de ...