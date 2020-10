Congrès

Les régions réclament la confiance du gouvernement

Publié le 20/10/2020 • Par Pascale Tessier • dans : Actu experts finances, France

Valérie Pécresse, Jean Castex et Renaud Muselier, le 19 octobre, lors du congrès des régions de France. P. Tessier

Lors de leur congrès, les présidents de région ont réclamé une vraie décentralisation et plus de pouvoirs pour réussir la relance. Le Premier ministre a répondu que la confiance réciproque assumée passait par le respect des engagements de chacun. Et a précisé le mode d'emploi de la prochaine génération des CPER et de la territorialisation du plan de relance.

