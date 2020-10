Accueil

Actualité

Actualité France

France « Le PIB n’est pas en mesure de suivre la transition écologique » – Thomas Binet, économiste, fondateur de Vertigo Lab

[Entretien] Développement économique

« Le PIB n’est pas en mesure de suivre la transition écologique » – Thomas Binet, économiste, fondateur de Vertigo Lab

Publié le 28/10/2020 • Par Juliette Vilrobe • dans : France

+33.609.88.12.22 r.escher@free.fr

La crise économique liée à la pandémie touche tous les secteurs et toutes les échelles de territoire. Le moment est venu de réinventer un modèle territorial et de mieux intégrer les impacts environnementaux et la préservation des milieux naturels. Thomas Binet, économiste et ingénieur agronome, veut réconcilier économie et environnement en changeant les priorités du développement économique et en arrêtant de ne jurer que par le PIB.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement du territoire

Coronavirus

Développement économique