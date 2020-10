Les COP locales mettent le climat au centre des débats

Politiques publiques

Publié le 26/10/2020 • Par Olivier Schneid • dans : A la une, actus experts technique, France, Innovations et Territoires

Alors que les politiques de lutte contre le dérèglement climatique peinent à atteindre leurs objectifs, l’implication d’acteurs aux intérêts divergents peut servir de déclic. Les régions et les métropoles a minima, mais en réalité tout niveau de collectivité, quelle que soit sa taille, est légitime à mettre en place une conférence des parties (COP). Qui dit COP suppose processus dans la durée, confrontation d’acteurs, implication de scientifiques et travail de terrain, par conséquent, mise à disposition de moyens.

Citoyenneté et droits de l'homme

Chiffres-clés 4 collectivités revendiquent à ce jour la tenue d’une COP territoriale : les régions Bretagne, Centre - Val de Loire et Ile-de-France, et la métropole Rouen Normandie. D’autres s’organisent selon des modalités en partie similaires, sans adopter cette appellation. C’est le cas de la Nouvelle-Aquitaine, avec sa feuille de route Néo Terra.

Deux jours de tables rondes et, en clôture, l’annonce de 192 engagements « pour une relance par la reconstruction écologique » : l’Ile-de-France a organisé, mi-septembre, une COP régionale. L’occasion pour sa présidente, Valérie Pécresse, d’appeler à « relever ensemble les défis » du changement climatique et de présenter sa feuille de route. « Ce que cette région appelle ‘‘COP’’ ressemble, jusqu’ici, plus à un coup de projecteur » sur une problématique, observe le chef de projet « adaptation au changement climatique » de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE), Vivian Dépoues, en suggérant de « faire attention aux intitulés marketing ».

Car le concept « COP » obéit à des critères, poursuit-il : il doit s’inscrire dans la durée, créer une dynamique en mobilisant des acteurs aux intérêts divergents, ce qui implique des enjeux de négociation pour tenter de les faire converger. La Breizh COP respecte cette définition, indique Vivian Dépoues. Ouverte en mars 2017, s’inspirant de la COP21, qui avait abouti quinze mois plus tôt à l’Accord de Paris, elle fonde sa démarche sur la méthode des ruptures négociées. Elle « doit permettre de rompre avec un modèle qui produisait sans cesse plus, par une agriculture intensive, pour aller vers un modèle qui produira moins et mieux », résume Thierry Burlot, vice-président chargé de l’environnement de la région Bretagne.

Avec la Breizh Cop, toute une région s’engage pour son avenir

Emporter les résistances

Après avoir adopté des « objectifs », pris des « engagements » et créé une agence de la biodiversité, la Bretagne a ouvert à ses ...

