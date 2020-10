Couvre-feu : les moyens policiers sont-ils suffisants ?

Crise sanitaire

Publié le 20/10/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La police nationale et la gendarmerie mais aussi les policiers municipaux doivent depuis samedi 17 octobre faire respecter le couvre-feu. Avec quels moyens et quelle organisation ? De nombreux élus s’interrogent sur la capacité des forces de police à accomplir cette nouvelle mission nocturne qui pourrait virer au casse-tête.

Depuis samedi 17 octobre minuit, 20 millions de Français vivent sous l’obligation du couvre-feu. Cette mesure prise par le gouvernement pour enrayer la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus devrait durer un mois. Elle vaut pour l’Île-de-France et huit métropoles françaises (Aix-Marseille-Provence, Grand Lyon, Lille, Toulouse, Rouen, Montpellier, Grenoble et Saint-Etienne Métropole). Dans ces 1750 communes, les déplacements sont limités de 21 heures à 6 heures et les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

A la manœuvre pour faire respecter ce couvre-feu : quelque 12 000 policiers et gendarmes mais aussi, a précisé Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, « les polices municipales, lorsque les maires organiseront les services de nuit ou les organisent ...