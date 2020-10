Mesures salariales : décryptage des effets sur les rémunérations des fonctionnaires

SALAIRES

Publié le 20/10/2020

En 2018, le pouvoir d’achat des agents de la fonction publique territoriale a baissé de 0,4 %. Les données du projet de rapport annuel sur l’état de la fonction publique ainsi qu'une annexe au projet de loi de finances pour 2021 livrent des éléments sur la rémunération des agents territoriaux, les écarts salariaux et sur ce que devrait révéler l'année 2019.

Chiffres-clés Le pouvoir d’achat des fonctionnaires a diminué de 1,2 % en 2018 ;

; Les contributions sociales et salariales des fonctionnaires ont augmenté de 6,1 % suite à la hausse de 1,7 point de la CSG ;

suite à la hausse de 1,7 point de la CSG ; En 2018, le traitement brut moyen des fonctionnaires recule de 1,1 % (en euros courants).

Quelques jours après le comité de suivi du rendez-vous salarial dans la fonction publique, deux documents – le projet de rapport annuel sur l’état de la fonction publique et le rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations annexé au PLF pour 2021 – venaient décortiquer les salaires de 2018.

Une année, pour mémoire, pour le moins particulière. Le point d’indice était de nouveau gelé après deux revalorisations à six mois d’intervalle (+ 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en janvier 2017), l’entrée en vigueur de l’accord PPCR était reportée d’un an, la compensation de la hausse de la CSG créait des remous…

Résultat : le pouvoir d’achat des agents en place dans la fonction publique territoriale a baissé de 0,4 %, souligne la DGAFP.

L’évolution de la rémunération moyenne nette des personnes en place a été moins dynamique qu’en 2017, quel que soit le type de collectivité :



Parmi les chiffres récoltés et traités par la DGAFP, on apprend qu’en 2018 un agent territorial a perçu en moyenne 1 963 euros net mensuels en 2018.

Si l’on se penche sur la rémunération à l’échelon communal, qui emploie plus de la moitié des effectifs de la territoriale, le salaire net moyen des agents s’élève à 1 858 euros net. Dans le détail, les salaires les moins-disants sont ceux des agents travaillant

