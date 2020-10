« Le couvre-feu est en totale contradiction avec nos missions de service public »

Culture

Publié le 20/10/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a reçu le 19 octobre une délégation du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac). L'entretien a porté sur les conséquences de la crise sanitaire sur les équipements de spectacle vivant. Mais pas que. Tour d’horizon avec le président du Syndeac, Nicolas Dubourg.

Dans le cadre de ses entretiens avec les organisations professionnelles, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a rencontré le 19 octobre le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac). Un rendez-vous sur lequel a plané le couvre-feu à 21h en Ile-de-France et dans huit autres territoires placés en zone d’alerte maximale.

Avez-vous abordé la question du couvre-feu avec la ministre de la Culture ?

Nous avons même commencé l’entretien par ce sujet ! Nous avons rappelé à la ministre qu’il y a six semaines, le mot d’ordre pour les équipements de spectacle vivant était « on reprend », et que maintenant, il est « on arrête ». Nos équipes ne peuvent pas vivre dans un perpétuel « stop and go ». Nous avons souligné que les implications financières pour nos ...

