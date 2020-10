Numérique éducatif : le Cnesco révèle de profondes inégalités territoriales

Education

Publié le 19/10/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) a publié le 15 octobre 2020 un rapport conséquent sur le numérique et les apprentissages scolaires. Il révèle le sous-équipement des écoles primaires et de très fortes inégalités d’accès au numérique éducatif entre territoires.

A trois semaines des Etats généraux du numérique éducatif, qui se tiendront les 4 et 5 novembre à Poitiers, le rapport sur le numérique et les apprentissages scolaires du Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco), fruit de deux ans de travail, est le bienvenu pour déconstruire « les idées reçues » et les « fantasmes sur l’éducation » que suscite le numérique à l’école.

Le dossier coordonné par le Cnesco s’appuie sur huit rapports thématiques, deux enquêtes inédites sur les usages du numérique par les élèves en classe, en mathématiques et en français, et une synthèse des recherches dédiées aux effets du numérique sur les apprentissages des élèves. Surtout, ces travaux mettent un coup de projecteur salutaire sur les fortes inégalités territoriales qui sous-tendent le numérique ...

