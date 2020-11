Est-ce que couvre-feu doit rimer avec extinction des feux ? La question apparaît légitime, car le couvre-feu et le confinement réduisent drastiquement les déplacements, en particulier la nuit. Tant pour l’écologie (pollution lumineuse) que pour le budget ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudences et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 30 octobre et le 5 novembre 2020. ...