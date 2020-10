Zéro artificialisation nette : les collectivités prêtes à donner l’élan

Etude « La Gazette » - CD de la Loire-Atlantique

Publié le 30/10/2020 • Par David Picot • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

L’objectif du zéro artificialisation nette représente un défi de taille pour les collectivités placées en locomotive. Comment y parvenir ? A en croire les acteurs, par davantage d’interactions avec les entreprises du bâtiment et de pédagogie auprès des habitants. C’est ce que montre l’étude réalisée pour "La Gazette" et le département de la Loire-Atlantique.

Préserver la nature tout en répondant aux besoins des Français : le chemin vers le zéro artificialisation nette (ZAN) s’annonce long et tortueux. Et les défis pour les collectivités, particulièrement nombreux… C’est ce qui ressort d’une étude réalisée auprès d’échantillons représentatifs de Français, d’élus et d’agents de collectivités et de représentants d’entreprises de la construction.

L’enjeu de préservation de la biodiversité et de maintien des terres agricoles apparaît pourtant très largement partagé : 80 % des Français le considèrent comme « majeur », tout comme 98 % des élus et agents et 88 % des acteurs de la filière du bâtiment. Si le Plan biodiversité de juillet 2018 – qui a introduit la notion de ZAN – n’avait rien changé pour un quart des collectivités déjà sensibilisées à cet aspect, ce texte aurait toutefois permis à 39 % des acteurs de renforcer leur réflexion. La crise sanitaire a conforté ce terreau : elle aurait amené une collectivité sur deux à repenser ses priorités en termes d’investissements (voir le graphique n° 1) et à davantage porter l’effort sur la protection de l’environnement (75 %), la santé (74 %) et les modèles urbains (70 %).

Le portage politique comme premier levier d’action

De la réflexion à l’action, il n’y a toutefois qu’un pas… qu’il reste à franchir. Pour plus de 80 % des élus et des agents, cet objectif ZAN apparaît certes « pertinent » ou « adapté » au contexte actuel. En revanche, n’est-il pas trop ambitieux ? Il ne serait « clair » que pour ...