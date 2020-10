Un changement du mode de gestion des parkings afin de rendre le centre-ville plus attractif

Mobilité

Publié le 27/10/2020 • Par Séverine Cattiaux • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

La métropole, qui a repris les parkings de la ville-centre, veut inciter les automobilistes à quitter l’espace public.

Chiffres-clés Budget : 8,5 M€ pour le déploiement des services et d’un dispositif de supervision pour la sécurité.

[Grenoble Alpes métropole, Isère, 49 communes, 443 100 hab.]

Changement de noms, relookage du sol au plafond, meilleur éclairage, nouveau matériel de péage… les 21 parkings publics en ouvrage de la ville de Grenoble bénéficient depuis novembre 2019 d’une cure de jouvence. Par ailleurs, nombre de ces parkings se dotent de nouveaux services : bornes de recharge pour véhicules électriques, location de vélos électriques, espace et matériel d’entretien en libre service, point retrait de colis gratuit, etc.

Ce changement de braquet fait suite à la reprise en main par la métropole de la gestion des parkings, via la création de la société d’économie mixte à opération unique (Semop) Park Grenoble Alpes métropole, dont l’établissement public prend la tête. « Ce nouveau mode de gestion publique renforce la cohérence des politiques publiques de déplacements et leur articulation entre elles », estime Yann Mongaburu, vice-président métropolitain chargé des déplacements.

Pression sur la voirie

L’enjeu est d’attirer les automobilistes vers ces 21 parkings comptant 8 000 places… mais dont la moitié demeurent vacantes. Il y a même 200 places disponibles en permanence dans les parkings de l’hypercentre. Une situation qui ne peut plus durer, car la pression sur la voirie est de plus en plus forte. Or, les places de stationnement diminuent de facto, au fur et à mesure que la métropole déploie des pistes cyclables et que la ville élargit son centre piétonnier. « Au moment où l’on a besoin de partager l’espace public autrement, c’est nécessairement sur les places dédiées aux véhicules motorisés que l’on peut regagner de la place pour le cycliste, le piéton et le transport public », juge Yann Mongaburu.

Avant d’engager la transformation des parkings, la métropole avait baissé les tarifs des emplacements en ouvrage pour les rendre plus attractifs vis-à-vis du stationnement sur la voirie. Elle ajoute désormais des nouveaux services pour séduire l’automobiliste, lequel pourra en sus bientôt bénéficier des avantages du pass mobilité.

Exit les tickets

En test actuellement, l’appli pass mobilité permet de passer facilement d’un mode de déplacement à l’autre. Le paiement s’effectue au mois. « Dans les parkings, les automobilistes n’ont plus besoin de ticket, leur plaque d’immatriculation suffit, et ceux utilisant les autres modes de déplacement bénéficieront de tarification plus incitative », décrit Yann Mongaburu.

Stéphane Demanne, directeur général de la Semop, l’assure : « Il est exceptionnel qu’un programme d’ampleur mené de front sur tous les parkings se déroule en un an et demi seulement. » Au plan budgétaire, la structure n’a pas lésiné, allouant 8,5 millions d’euros, dont 7 millions dès la première année, pour le déploiement des services et d’un dispositif de supervision pour sécuriser les usagers. En tant que propriétaire des parkings, la métropole apporte 6 millions fléchés vers l’entretien, la maintenance du patrimoine et le remplacement complet du système de panneaux signalétiques directionnels et d’information. En outre, la Semop planche sur des solutions afin d’orienter les conducteurs vers les places de parking privées libres dans les hôtels, entreprises et résidences.

Contact : Anne Boisseau, cheffe du service « déplacements », anne.boisseaux@grenoblealpesmetropole.fr