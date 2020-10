Comment déployer une flotte de bus à hydrogène

Les projets de bus électrique à hydrogène se développent en Europe et depuis peu en France. Un livre blanc de France Hydrogène (ex-Afhypac) répond aux questions que se posent les collectivités. Pourquoi s'engager ? Quelles sont les infrastructures nécessaires ? Les parcours les plus adaptés ? Quel dimensionnement de la flotte ? Quels sites privilégier ? Quels coûts à envisager ? … Décryptage.

Une bouffée d'oxygène pour l'hydrogène

Depuis une dizaine d’années, de nombreux projets de déploiements de bus électriques à hydrogène ont vu le jour en Europe et dans le monde. Ainsi, les collectivités françaises se montrent intéressées par l’arrivée de ces bus pour améliorer la qualité de l’air des zones urbaines et le marché français voit actuellement leurs premières mises en exploitation. Dans ce contexte, le ministère de la Transition écologique a fixé un objectif de « 1000 bus à hydrogène » en France à l’horizon 2023 et il ambitionne de faire du pays le premier en Europe sur ces véhicules emblématiques.

Afin de concrétiser cet objectif, le groupe « Mobilité Hydrogène France » de France Hydrogène, nouveau nom de l’Afhypac (Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible) vient de publier un livre blanc visant à répondre à toutes les questions que peuvent se poser les collectivités compétentes. Il propose également des retours d’expérience sur les infrastructures, le coût d’investissement, le suivi du projet, l’acquisition de véhicules ou encore la formation du personnel (1)

Une filière zéro émission déjà opérationnelle

Le document rappelle tout d’abord les principes de cette technologie : l’énergie est produite directement à bord au sein d’une pile à combustible (PAC) qui combine le dihydrogène (ou appelé communément hydrogène, noté H2) stocké dans les réservoirs, avec l’oxygène de l’air, pour produire l’électricité qui alimente le moteur électrique. Les avantages opérationnels sont dans un temps de recharge court (de 10 à 30 minutes) et dans une autonomie variant de 250 à 400 km. Et l’intérêt évident est d’émettre zéro émission en matière de gaz à effets de serre ou de polluants locaux (oxydes d’azote, particules, etc.).

Un état des lieux du déploiement actuel de ces bus montre que cette technologie est désormais éprouvée, avec plusieurs dizaines de bus à hydrogène circulant déjà en Europe sur plusieurs sites. Des déploiements sont en cours actuellement en France (17 bus en service, 53 en cours de déploiement et plus de 300 en projet). Ainsi, le projet 3Emotion (Environmentally friendly Efficient Electric Motion) a été lancé en 2015 et vise à accompagner d’ici 2022 cinq villes européennes dans leurs déploiements de bus électriques à hydrogène. Ces villes sont Londres, Rotterdam et Aalborg, ainsi que Pau et Versailles en France. Fin 2018, à côté de ces deux dernières, on comptait également l’agglomération Artois-Gohelle (qui a reçu les premiers bus hydrogène Businova de fabrication 100% française – Société Safra d’Albi – en juin 2019), Auxerre et Toulouse-blagnac.

Choisir en fonction des usages et du mode de production

Le livre blanc développe ensuite les avantages de ce type de déploiement mais en précisant les critères de choix. Comme indiqué plus haut, les performances opérationnelles des bus électriques à hydrogène sont en tout point comparables aux bus ayant des motorisations basées sur des solutions fossiles (temps de recharge, autonomie …). En comparaison, le bus électrique à batterie nécessite des temps de recharge importants, entre 6 et 8 heures en utilisation normale, et présentent une autonomie moins importante d’environ 150 km, jusqu’à 200 km. Mais sur de courtes distances, ce choix peut être pertinent. A l’inverse, le choix hydrogène peut l’être si (par exemple) le climat local impose des besoins en climatisation, si les trajets comportent des forts dénivelés ou encore des lignes très fréquentées (grande charge utile), si l’exploitant a des contraintes sur les temps de recharge. Autre intérêt : utiliser les capacités de production d’énergies renouvelables (ENR) sur le territoire, qui peuvent alors être une opportunité pour produire de l’hydrogène renouvelable (dit “vert”) local.

C’est d’ailleurs un point à ne pas négliger du point vue environnemental : les options pour produire l’hydrogène. Les sources d’ENR (vent, soleil …) sont intermittentes. L’hydrogène apporte une solution là aussi en complément des solutions batterie par exemple. A ce sujet, pour produire de l’hydrogène, de nombreux procédés différents existent et par conséquent, en fonction des modes de production de l’hydrogène, l’impact environnemental (émissions équivalentes de dioxyde de carbone ou CO2) va varier et certains procédés vont s’avérer plus émetteurs de CO2 que d’autres, notamment lorsqu’il est produit à partir des hydrocarbures fossiles.

Bien évidemment le cercle vertueux est celui d’une production d’électricité renouvelable, d’une alimentation d’électrolyseur pour produire l’hydrogène qui est ensuite utilisé comme énergie pour des véhicules électriques à hydrogène … La ville de Pau a déjà fait le choix de produire l’hydrogène par électrolyse et de couvrir les besoins en électricité de sa station grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur son dépôt.

Un préalable : définir les besoins

Une fois l’intérêt de cette technologie avéré, il faut définir le projet de déploiement de ces bus. Les performances opérationnelles selon les types d’usage ont été développées plus haut. Pour le même usage, le nombre de bus est en général équivalent à celui de bus Diesel. En revanche, le nombre de bus de réserve est un peu plus élevé (souvent 25%) ou de façon pragmatique, on garde dans un premier temps quelques bus thermiques. Le déploiement se fait sur un volume réduit (de 5 à 10) pour passer ensuite à une ou plusieurs dizaines de bus … Malgré tout, il est désormais opérationnel de déployer des lignes entières, ce qui est favorable économiquement.

Le livre blanc présente la liste des constructeurs positionnés en Europe, dont Safra. A ce sujet, il est primordial de définir de manière précise l’ensemble des caractéristiques d’usage visées afin d’informer précisément les fournisseurs de technologies (véhicules et stations de recharge) et qu’ils puissent ainsi dimensionner leur offre au plus près du besoin exprimé : le service commercial, les tracés des lignes, le nombre de bus et leurs caractéristiques (dimensions, nombre de passagers, équipements comme le chauffage et la climatisation …), le calendrier de déploiement, l’approvisionnement en hydrogène, la station de recharge dédiée ou multi-usages et localisation, le degré de disponibilité et le mode de communication entre le bus et la station … Certains points peuvent faire l’objet d’un « dialogue compétitif » avec les constructeurs, sachant que c’est bien le maître d’ouvrage qui a l’obligation de préciser ses besoins.

Les composants et les options pour définir l’infrastructure

Le document précise ensuite

les composants principaux de l’infrastructure de recharge en hydrogène en prenant les exemples d’Artois-Gohelle et de Pau.

les options pour la production (sur site ou hors site), la compression et le stockage d’hydrogène.

l’infrastructure (éventuellement) pour la livraison d’hydrogène : ces options sont proposées par les énergéticiens.

l’infrastructure pour la distribution d’hydrogène : mode de recharge à la borne (rapide et le plus fréquent) ou mode de recharge dit “à la place” (bus garés au dépôt comme à Pau) ; le choix du site en fonction des trajets, de l’accès, de son dimensionnement…

l’offre des fournisseurs d’hydrogène (en pleine expansion) et des fournisseurs et exploitants de stations.

la mise en place de dépôts et ateliers de maintenance adaptés (soit construction neuve, soit mise aux normes d’un atelier existant) et la réglementation en vigueur (rubrique ICPE 2930).

Des coûts devenus compétitifs

Volet important du projet, l’ensemble des coûts présentés sont basés sur des discussions avec des fournisseurs de véhicules et d’infrastructures associées, mais aussi sur des retours d’expérience de projets de déploiements de bus et station hydrogène en Europe ainsi que pour les premiers projets français. Ce sont souvent des plages de valeurs et bien entendu, une analyse fine devra être réalisée en complément. Cependant, l’analyse montre qu’avec un développement fort de la filière bus à hydrogène, les coûts de ces bus devraient être compétitifs avec ceux des bus électriques à batterie (et proches des coûts des options thermiques). Par ailleurs, du fait des programmes de subventions passés pour des déploiements de démonstration, la tendance pour le financement de déploiements de bus hydrogène est aujourd’hui plutôt orientée pour favoriser la transition vers la commercialisation à grande échelle.

Les points clés à recenser et les étapes à suivre

Le livre blanc balaie enfin

les informations à connaître et les éléments nécessaires au cahier des charges pour les véhicules, et ateliers de maintenance et pour l’infrastructure.

les éléments sur les possibilités contractuelles de gestion des différents volets du projet avec le constructeur de bus et avec le fournisseur et/ou l’exploitant de la station, sachant que les différentes options impliquent des contraintes différentes en matière de gestion opérationnelle et financière.

les types de procédure pour les appels d’offres ; le rapport souligne à juste titre qu’il est recommandé de privilégier des procédures et cahiers des charges “ouverts”, permettant des discussions / évolutions / négociations, afin de pouvoir dialoguer avec les différentes parties prenantes pour pouvoir préciser au mieux le besoin et faciliter ainsi la construction de l’offre la plus adaptée au projet. Le sourcing est une nécessité.

A noter que les centrales d’achat (CATP – Centrale d’Achat du Transport Public, UGAP – Union des groupements d’achats publics) se positionnent sur ce secteur. Par exemple, l’UGAP propose désormais aux collectivités partenaires de fonctionner en co-prescription sur les bus hydrogène, c’est-à-dire de bâtir ensemble des offres sur ces véhicules.

Enfin, pour être complet, le document :

donne une vision d’ensemble des étapes clés du déploiement de bus hydrogène et de l’infrastructure de recharge associée, et de souligner des recommandations issues de retours d’expérience de projets existants (en Europe principalement) ;

liste toutes les autorisations à obtenir (à anticiper pour éviter des délais importants) ;

précise les risques liés à la sécurité et les besoins en formation.

Un livre blanc qui est conforté par la stratégie hydrogène vert présentée début septembre par Bruno Le Maire et Barbara Pompili avec une ambition : « Une stratégie à sept milliards pour gagner un pari technologique. Sept milliards pour être les meilleurs en Europe ».