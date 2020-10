Coronavirus

Couvre-feu : des verbalisations qui pourront intervenir plus rapidement

Publié le 19/10/2020 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

© Bertrand Holsnyder

Après les annonces du président de la République et du Premier ministre, les textes officiels étaient particulièrement attendus afin de connaître les détails des obligations qui devront être respectées sur le territoire français pendant les prochaines semaines. C'est ainsi que le décret du 16 octobre 2020, paru au JO le 17, fixe le cadre et permet aux préfets de réglementer localement les activités et déplacements. Décryptage avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

