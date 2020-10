Interview

Publié le 19/10/2020 • Par Claire Boulland Romain Mazon • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Suspension du jour de carence, dialogue social, apprentissage, rémunérations, transformation numérique… La ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, a répondu aux questions de La Gazette des communes, vendredi 15 octobre.

C’est à nouveau l’état d’urgence. Vous aviez dit que vous reconsidèreriez la suspension du jour de carence en cas d’aggravation de la situation. On y est. Annoncerez-vous sa suspension dans les prochains jours ?

Sur cette question, je ne suis pas dogmatique. Je rappelle qu’il ne peut être question de prendre une décision différente entre agents de la fonction publique et salariés du privé, entre malades de la Covid et malades souffrant d’autres pathologies. Une telle décision aurait des conséquences importantes et nous devons les évaluer.

Mais je veux préciser que toutes les personnes cas contacts, qui attendent de faire un test ou sont en attente d’un résultat, du privé comme du public, ne subissent aucune conséquence financière négative. Naturellement, pour les malades de la Covid, comme ...

