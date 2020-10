Réseaux de chaleur : « un décrochage des prix des énergies fossiles qui pose problème »

Les contrariétés s’accumulent pour les propriétaires et exploitants de réseaux de chauffage urbain. Si un groupe de travail ministériel a permis en 2019 de définir des mesures pour compenser l’abandon de la taxe carbone, les équilibres économique et réglementaire sont à nouveau bousculés en 2020. État des lieux avec Pascal Roger, président de la Fedene qui rassemble les principaux opérateurs énergétiques.





Un an après la publication de 25 mesures pour développer les réseaux de chaleur et de froid, où en est-on exactement ?

Le groupe de travail ministériel continue de se réunir. On avance par exemple sur l’identification des réseaux charbon à décarboner en priorité ou sur l’accompagnement des installations en difficulté. Tout le monde est d’accord sur le fait que les aider est plus facile que de lancer de nouveaux réseaux. Et cela vaut y compris pour les réseaux récents qui ont été fragilisés par les événements des derniers mois. Depuis un an, on a assiste notamment à un décrochage des prix des énergies fossiles qui pose ...