Grands prédateurs : des maires coincés entre chien et loup

Grands prédateurs

Publié le 21/10/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : France

Face à la multiplication des attaques des loups et des ours sur les troupeaux, les maires se trouvent désemparés. Réceptacles de la colère des éleveurs, ils estiment manquer de pouvoir pour leur apporter des réponses concrètes.

Eleveurs et élus locaux bouillonnent face aux attaques répétées des loups et des ours dans les territoires. Pour Annie Genevard, députée (LR) du Doubs et présidente de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), la situation a même atteint un point de non-retour : « Les choses se sont dégradées fortement ces dernières années. On est passé d’une situation d’hostilité à une situation de détresse. Les éleveurs ont le sentiment d’être abandonnés. Ils craignent de voir la préservation de la biodiversité supplanter leur propre existence. »

Face à ces attaques, les élus locaux sont en première ligne. Pourtant, ils n’ont que peu de pouvoir sur ce sujet. S’ils peuvent agir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux domestiques errants et participent à la régulation des ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne