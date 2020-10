Les centres de congrès et les parcs des expos ne voient pas le bout du tunnel

Evénementiel

Publié le 16/10/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Un cabinet de conseil publie une enquête menée auprès des établissements accueillant des grands évènements professionnels. Les centres des congrès et parcs des expositions anticipent une baisse de plus de 50 % de leur chiffre d'affaires sur l'année 2020, en moyenne. Mais il s'inquiètent aussi des effets de la crise économique sur leurs portefeuilles de clients dans les prochains mois.

Chiffres-clés 200 établissements en France métropolitaine

110 centres de congrès

60 parcs des expositions

15 sites à la fois centre de congrès et parc des expositions

20 espaces multimodaux.

«Du côté des professionnels de parcs des expositions et de centres de congrès la perplexité est à son comble, écrit le cabinet de conseil Coach Omnium, dans une enquête conjoncturelle publiée le 13 octobre. Il s’en suit un pessimisme généralisé, tant on est dans le flou et sans aucune visibilité sur l’avenir, à court et moyen termes. » Pour cette enquête menée en interne et à compte d’auteur, Coaoch Ominum a reçu des réponses de 88 établissements, sur les 200 pouvant accueillir des grands évènements professionnels et publics en France.

Les grands évènements se préparent plusieurs mois avant

Il en ressort, sans surprise, que les trois quarts d’entre eux estiment leur baisse de chiffre d’affaires à plus de 50 % pour l’année 2020. Pour le moment. « Ce qui est complexe ...