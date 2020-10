Interview- logement

Publié le 16/10/2020

Grégory Monod, président du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, réclame des mesures de simplification fortes pour favoriser la reprise du secteur du logement. Il appelle les nouvelles équipes municipales à ne pas bloquer la délivrance des permis de construire.

Quels sont les derniers chiffres concernant la production de logements ?

Entre janvier et juillet 2020 , la baisse de délivrance des permis de construire a été de 20,1%, celle des mises en chantier de 15%, et les ventes de logements collectifs neufs s’effondrent de 30,9%. Pour les ventes de maison en diffus, la baisse est de 18,1%. En résumé les chiffres ne sont pas bons, l’offre de logements est beaucoup trop pauvre par rapport à la demande. Il est certain que la période de pré- elections municipales est toujours délicate, et avec la crise sanitaire, elle s’est étirée jusqu’en juillet dernier. Aujourd’hui nous demandons des mesures budgétaires qu’on n’obtient pas puisque le logement neuf ne fait pas partie du plan de relance.

Qu’attendez-vous des élus locaux ?

Aujourd’hui environ 100 000 logements sont en souffrance, en projet mais bloqués. Or la construction d’un logement neuf représente 1,7 emploi direct ou indirect. Nous avons besoin que les élus locaux agissent pour libérer du foncier là où il y a des besoins en logements. Aujourd’hui nous avons encore des commandes, mais c’est pour 2021 que nous sommes inquiets : les permis de construire qui ne sont pas délivrés maintenant, sont autant de commandes qu’on n’aura pas en 2021.Nous faisons face à une frilosité grandissante des élus locaux : dans certaines communes, la nouvelle équipe a remis en cause toutes les demandes de permis de construire, ou mis en place des périmètres de sursis à statuer, le temps de faire un audit du plan local d’urbanisme – et ce n’est pas lié à l’étiquette politique des élus. C’est catastrophique. La politique du logement a du mal à être agile et réactive : si des décisions ne sont pas prises maintenant pour accélérer les chantiers, on n’arrivera pas à rattraper ce retard.

Quels types de mesures réclamez-vous ?

Il faut un vrai choc de simplification pour la délivrance des permis de construire : par exemple les permis de construire pourraient être déclaratifs, et être vérifiés à postériori, les dossiers pourraient être simplifiés, réduire les délais de consultation. Le numérique a marché pendant le confinement, pourquoi attendre 2022 pour dématérialiser le dépôt et l’instruction des permis ? On pourrait aussi réduire le délai de recours à un mois au lieu de deux. L’aide à la relance de la construction durable est une bonne chose (qui attribue une subvention pour les maires qui accordent des permis pour des projets ayant une densité supérieure à la densité moyenne sur leur territoire, ndlr), mais pourquoi ne pas imposer l’augmentation de la densité ? Pour les maires non bâtisseurs, cela ne changera rien.