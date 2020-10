« Il faut un vrai choc de simplification pour les permis de construire »

Interview- logement

Publié le 16/10/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Grégory Monod, président du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, réclame des mesures de simplification fortes pour favoriser la reprise du secteur du logement. Il appelle les nouvelles équipes municipales à ne pas bloquer la délivrance des permis de construire.

Quels sont les derniers chiffres concernant la production de logements ?

Entre janvier et juillet 2020 , la baisse de délivrance des permis de construire a été de 20,1%, celle des mises en chantier de 15%, et les ventes de logements collectifs neufs s’effondrent de 30,9%. Pour les ventes de maison en diffus, la baisse est de 18,1%. En résumé, les chiffres ne sont pas bons, l’offre de logements est beaucoup trop pauvre par rapport à la demande. Il est certain que la période de pré-élections municipales est toujours délicate, et avec la crise sanitaire, elle s’est étirée jusqu’en juillet dernier. Aujourd’hui, nous demandons des mesures budgétaires qu’on n’obtient pas puisque le logement neuf ne fait pas partie du plan de ...