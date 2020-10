Grands projets numériques de l’Etat : quelles clés pour éviter d’autres « échecs retentissants » ?

Numérique

La Cour des comptes a rendu public un rapport dédié à la conduite des grands projets numériques de l’Etat, sur demande de la commission des finances du Sénat. Les marges de manœuvre apparaissent substantielles, et des recommandations ont été formulées pour améliorer la transformation numérique du service public. De bonnes pistes qui pourraient intéresser les collectivités pour leurs propres projets numériques d’envergure.

La Dinum, la Ditp, la DGAFP, l’Anssi, la DAE, la DGFiP, l’UGAP… ils ont tous été entendus dans le cadre de l’enquête menée par la Cour des comptes sur les grands projets numériques de l’Etat, sur demande de la Commission des Finances du Sénat. La Cour relève bien « ces dernières années des réussites notables, comme le prélèvement à la source », « mais aussi des échecs retentissants, notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines. »

Publiée en octobre 2020, cette enquête permet de tirer des enseignements universels sur ce qui constitue un facteur clé de succès ou d’échec, dont pourront s’inspirer les collectivités pour leurs propres projets. Du côté de l’Etat, une cinquantaine de grands projets numériques, dont le coût est supérieur à 9 millions d’euros pour chacun d’entre eux – sont actuellement suivis par la Dinum.

Méconnaissance de l’Etat de ses propres dépenses

Avoir une vision d’ensemble des sommes engagées peut sembler être un prérequis, pourtant l’Etat fait figure de mauvais élève en la matière : « L’État n’a qu’une connaissance parcellaire de ses projets numériques, qui sont mal retracés et immobilisés d’un point de vue comptable », regrette ainsi la Cour. Elle pointe également que « les dérives calendaires et budgétaires des grands projets numériques restent élevées au sein de l’État. Les progrès de méthode dans la conduite des projets ne se sont pas traduits par des améliorations visibles de respect des coûts et des délais. Les motifs de risques ne semblent pas avoir diminué ».

Penser plus petit, et sur des échéances courtes

Pour mener à bien un grand projet, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées et une échelle de temps trop vaste. « Plutôt que d’afficher des portefeuilles composés d’un nombre important de grands projets, les ministères gagneraient à sélectionner, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle à cinq ou dix ans, un nombre réduit de projets de taille budgétaire moyenne (cinq à vingt millions d’euros de coût complet), réalisables sur des échéances courtes (dix-huit mois à trois ans maximum), et à s’organiser pour faire en sorte que ces échéances soient respectées. En outre, les administrations doivent multiplier les investissements numériques de taille plus modeste dans une logique d’apport de services rapides aux usagers ou à leurs agents », insiste la Cour.

Simplifier en amont

Il est indispensable, avant le lancement d’un projet de numérisation, de simplifier en amont les processus et les réglementations. « Mener un grand projet numérique en se forçant à respecter un cadre existant, complique souvent sa mise en œuvre, et ne permet pas de saisir l’opportunité de rendre ce cadre plus clair et plus efficient. Une stratégie de transformation numérique globale doit embrasser à la fois le projet numérique et les processus administratifs concernés de façon à rendre l’ensemble plus efficient. »

L’enjeu RH : recruter et acculturer toute la pyramide

Côté RH, le rapport fait part d’un manque d’attractivité de l’Etat, qui engendre un manque criant de compétences en interne, des taux de vacance parfois élevés dans les services – Côté Dinum, ce taux de vacance peut atteindre 20% -, ce qui engendre un recours accru à des prestations externes. La Cour invite urgemment à créer un plan interministériel de recrutement portant sur au moins 400 postes, notamment de chefs de projet, « afin de constituer un vivier interministériel de professionnels du numérique, qui pourrait être géré par la Dinum ». L’effort budgétaire nécessaire pour y parvenir est de 30,6 millions d’euros.

Enfin, il reste que c’est bien l’ensemble des équipes, y compris le haut de la pyramide, qui doit être formé pour atteindre efficacement les enjeux poursuivis : « les cadres dirigeants des administrations de l’État, responsables du succès ou de l’échec des projets qu’ils conduisent, doivent eux-mêmes gagner en expérience et en compétence pour mieux mesurer les enjeux concrets du numérique et piloter leurs équipes numériques de manière plus adéquate. C’est une des clés de la réussite de la transformation numérique du service public ».

Nommer un responsable

Pour qu’un projet puisse être mené efficacement à son terme, « la désignation systématique d’un responsable, ayant autorité pour prendre les décisions et les faire appliquer par l’ensemble des équipes, gagnerait à être généralisée », martèle le rapport, citant que « l’absence d’un responsable de projet expérimenté a contribué, parmi d’autres causes, aux graves difficultés rencontrées par le projet de dématérialisation des cartes grises du ministère de l’intérieur à l’automne 2017 et début 2018, ce qui a entraîné des conséquences lourdes pour les usagers. »

Prendre en compte les attentes des utilisateurs et mesurer la satisfaction

Enfin, outre l’intégration tout au long du projet des attentes des utilisateurs, il est important de recourir à l’évaluation pour savoir si le projet a atteint sa cible. Pour évaluer la satisfaction des usagers, la Dinum a de son côté créé un observatoire de la qualité des services publics et mis en ligne un tableau de bord des 250 démarches phares de l’État.

Quels projets la Cour a-t-elle ausculté ? La cour a retenu comme périmètre les projets dont le budget excédait un seuil minimal de 5 millions d’euros, « et uniquement les projets de l’État stricto sensu, à l’exclusion de ceux portés par ses opérateurs pour leur compte propre.» Parmi ceux-ci, on peut citer de très grands projets comme par exemple ; l’INPT (rénovation technique du réseau radio des services d’urgence et de sécurité du réseau radio des services d’urgence et de sécurité du ministère de l’Intérieur) ; Pas (mise à niveau des chaînes et des services applicatifs du ministère de l’action et des comptes publics pour l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement à la source) ; SI Samu (rénovation intégrale par le ministère de la santé et des solidarités des infrastructures téléphoniques et du logiciel de régulation médicale utilisés par les Samu) ; Sirhen (développement spécifique pour le ministère de l’éducation nationale d’un système d’information unifié intégrant la gestion des ressources humaines et des moyens.Projet suspendu en juillet 2018) ; Source solde (rénovation par le ministère des armées du système d’information de gestion de la solde du personnel militaire).

Références La conduite des grands projets numériques de l'Etat, rapport de la Cour des comptes, 206 pages.

