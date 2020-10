Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 10 au 16 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

PAPI fait de la résistance – Pour lutter plus efficacement contre les inondations, « la première ligne de défense est les élus locaux », a déclaré Barbara Pompili, citée par Actu Environnement, lors de l’ouverture de la journée nationale de prévention des inondations. La ministre de la Transition écologique a ainsi présenté des mesures chargées, notamment, d’accélérer l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). En plus de l’accompagnement financier, un interlocuteur unique – désigné par les préfets de département – sera nommé localement afin de recueillir et croiser les attentes de tous les services concernés. Cartographies, retours d’expériences… seront également à la disposition des collectivités [lire aussi notre article].

Aux trois cars – « Effondrement », selon 20 Minutes ; « Essor stoppé », selon Le Figaro… Quel que soit le choix sémantique, la réalité est la même : le trafic de ce qu’on a appelé les « cars Macron » souffre grandement de la crise sanitaire. Si le secteur affiche, lors du premier trimestre, des chiffres comparables à ceux de l’année précédente (plus de 2 millions de passager), l’Autorité de régulation des transports (ART) révèle que la fréquentation a seulement atteint 50 000 passagers lors du deuxième trimestre et que le troisième ne lui a pas permis de retrouver le même trafic qu’en début d’année.

EDF se jette à l’eau – Comme l’explique un article du Journal de l’environnement, EDF réinvestit le champ de l’hydroélectricité. La centrale de Romanche-Gavet (Isère) a en effet été inaugurée cette semaine après 10 ans de travaux sur ce qui a longtemps été le plus vaste chantier souterrain d’Europe. 40 mètres cubes/seconde y sont turbinées pour produire 560 GWh par an, de quoi alimenter les villes de Grenoble et Chambéry. Cette centrale doit permettre de démanteler d’ici 2024 plusieurs barrages et centrales de la région, autant de sites qui feront l’objet d’une renaturation par EDF. La compagnie a encore d’autres projets autour de l’hydroélectricité [lire aussi notre article].

Batteries – L’éco-organisme Screlec, cité par 20 Minutes, a présenté son premier bilan de collecte et recyclage de batteries de trottinettes. Le programme « E-Mobilité » aurait ainsi permis de collecter 30 tonnes de batteries depuis le début de l’année et l’accord signé avec la Fédération des professionnels de la micro-mobilité et Ecologic, éco-organisme chargé de la collecte et du traitement des équipements électriques et électroniques. « E-mobilité » est ainsi devenu un guichet unique pour le traitement des batteries de trottinettes, vélos ou skates. Le but affiché est d’atteindre une collecte de 50 tonnes en 2021.

Tuning électrique – Pour inciter les particuliers à troquer leur véhicule thermique en véhicule électrique, la région Ile-de-France annonce, dans un communiqué, mettre en place une prime de 2500 euros pour promouvoir le rétrofit. Pour rappel, le rétrofit est une technique permettant de transformer une voiture essence en véhicule électrique. Cette prime vise notamment à développer une filière industrielle francilienne afin de faire baisser les coûts.

Lait chaud – En 2021, la chaleur fatale d’une usine de yaourt à Vienne (Isère) devrait permettre de chauffer des logements sociaux. Comme l’explique un reportage de France 3, Engie et les collectivités locales vont récupérer la chaleur perdue des installations de l’usine Yoplait pour la réinjecter dans le réseau de chauffage urbain. Selon Engie, cela permettra de diminuer de 60% la consommation de gaz de 800 logements sociaux et de moitié les émissions de CO2.

« Buurtbus » – L’avenir du transport en zone rurale passera-t-il par le bénévolat ? La communauté d’agglomération du Libournais, en Gironde, s’est associée à Transdev pour reproduire une expérience hollandaise, le « buurtbus ». Selon le site Actu.fr, un réseau de minibus de 9 places va être mis en place pour sillonner et relier des quartiers peu denses où un service de bus traditionnel serait trop coûteux et inefficace. Via différentes associations, le réseau peut se développer avec une trentaine de bénévoles pour chaque ligne à raison de 2 heures de conduite par semaine ou une journée par mois.

Et aussi…

L’Institut Paris région a développé une carte interactive qui permet de visualiser les zones inondables d’Ile-de-France [Le Parisien] ;

Un dispositif infra-rouge détectant la présence d’animaux la nuit permet de leur éviter des collisions avec les automobiles [LCI].