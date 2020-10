Améliorer la qualité et l’efficacité de la collecte des déchets avec les conteneurs Craemer

Avec une gamme très large de bacs à déchets, Craemer répond à l’ensemble des besoins des collectivités et des industriels. Craemer propose une gamme complète de conteneurs destinés à la collecte des déchets, qui répond parfaitement aux différents modes de collecte en place sur le marché français.

Fabriqués en PEHD de haute qualité et conçus grâce à un process d’injection uniforme de la matière développé et breveté par Craemer, les conteneurs ne présentent aucun point de faiblesse sur leurs parois, ce qui les rend particulièrement résistants et durables.

Même en cas de forte sollicitation, les bacs Craemer ne nécessitent pas d’interventions de maintenance particulières.

Leur conception ergonomique permet également une manipulation en toute sécurité, tant pour l’usager que pour les équipiers de collecte.

Grâce à ses différentes gammes de produits (bacs roulants, bacs roulants pointe diamant, caisses palettes…), Craemer répond à tous les besoins des collectivités et des industriels en termes de mode et fréquence de collecte, de flux des déchets collectés ou encore de facturation avec la fourniture de bacs équipés de puces RFID.

Des volumes spécifiques, plus particulièrement destinés au ramassage des bio-déchets, viennent compléter l’offre du fabricant.

Craemer apporte également à ses clients toute son expertise dans l’accompagnement des projets, de la définition des besoins, jusqu’au déploiement de la solution retenue.

Présent sur le marché des équipements de collecte depuis plus trente ans, Craemer dispose de trois usines en Europe, et offre des produits de qualité, robustes et certifiés EN 840 1 à 6.

A propos de Craemer France

La société Craemer France fait partie du groupe allemand Craemer, un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de palettes plastique haute qualité et de conteneurs.

Craemer est présent à travers le monde et dans de nombreux secteurs industriels, tels que l’agro-alimentaire, l’automobile, l’industrie pharmaceutique, la grande distribution….

En savoir plus : www.craemer.com

Texte autorisé à la publication. Octobre 2020

